Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Darbe girişiminin ardından cuntacıların üzerlerinden, evlerinden veya iş yerlerinden çıkan dijital materyal incelemelerinde sona gelindi. Siber Suçlar Daire Başkanlığı’nda kurulan özel ekip bugüne kadar cep telefonu, CD, flash disk ve bilgisayar gibi toplamda 1 milyon 733 bin 599 dijital materyalin incelemesini tamamladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yürütülen FETÖ ve darbe girişimi soruşturmalarıyla şüphelilere ait binlerce dijital materyal, incelenmesi talebiyle Emniyet birimlerine gönderilmişti. Bunlar arasında sadece 15 Temmuz’da yakalanan cuntacılara ait 8 bin cep telefonu bulunurken, flaş bellek, CD ve bilgisayarların da aralarında bulunduğu toplamda 2 milyon 294 bin 760 dijital malzeme incelenmek üzere emniyette tutuluyordu. Bu nedenle dijital materyallerin incelemesini yapan Siber Suçlar Daire Başkanlığı, söz konusu dijital verilerin incelenmesi için bünyesinde özel bir ekip kurmuştu.



2019’DA TAMAMLANACAK

Darbe girişiminden sonra geçen 2 yılın ardından soruşturmalar ve birçok yargılamalar tamamlanırken, dijital materyallerin incelenmesi henüz bitmedi. Kurulan özel ekip, öncelikle 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren cuntacılara ait dijital veri incelemesini yaptı. Bu kapsamda özel ekip, bugüne kadar toplamda 1 milyon 733 bin 599 dijital materyalin incelemesini tamamladı. Kalan 561 bin 161 materyalin incelenmesi için çalışmalarına devam eden özel ekip, söz konusu dijitalleri 2019 yılında tamamen bitirmeyi planlanıyor.



YAZIŞMALAR DOSYALARA

Materyallerde FETÖ ile bağlantıları bulunmadığını iddia eden birçok cuntacı sanığın örgütle ilişkisini ortaya koyan delillere ulaşıldı. Bu sayede cuntacıların darbe girişimini nasıl planladığı ve FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto yapılanması ortaya çıkarıldı.

Dijital materyallerden çıkan örgütsel yazışmalar, veriler ve deliller önce savcılığa, daha sonra ek delil olarak da mahkemeye gönderiliyor. Söz konusu deliller, örgüt mensuplarının yargılandıkları mahkemelerdeki dosyalarına ekleniyor.