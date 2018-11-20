Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ve Deniz Kuvvetlerine FETÖ soruşturması: 92 gözaltı kararı
20.11.2018 - 09:34 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma ve Deniz Kuvvetlerinden 8'i muvazzaf 92 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : ANKARA,fetö,gözaltı,
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