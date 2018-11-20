Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiği kararını verdi.
AİHM'den Demirtaş kararı
20.11.2018 - 12:02 | Son Güncelleme: 20.11.2018 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar verdi.
Etiketler : AİHM,Selahattin Demirtaş,
589571 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589571.aspx
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