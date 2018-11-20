Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dosyası hakkındaki başvuruyu karara bağladı. AİHM, Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekiği kararını verdi. 