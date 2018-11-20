Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan ve Diyarbakır'dan geldikleri bilgisine ulaşılan B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için Kaman ilçesine gitti.

İddiaya göre, ilçe meydanında sözde Kürdistan yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir gurup genç arasında arbede yaşandı.

Sözlü yaşanan arbedenin kavgaya dönüştüğü olayda B.Ö. (18), R.Ö. (20) ile S.Ö (17) 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin müdahalesi olayın büyümesine engel olurken ifadeleri alınan inşaat işçileri adli mercilere sevk edilecek.