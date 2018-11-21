Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘745 vakanın parmak iziyle aydınlatıldığını’ açıkladığı olaylardan 56’sının terör olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında parmak izi paylaşımı, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın aydınlatılmasını sağlıyor. Güvenlik birimleri tarafından yürütülen soruşturmalar titizlikle yürütülüyor. Soruşturmalarda her detay dikkatle incelenirken, en ufak deliller bile olayın aydınlatılmasında öncü rol oynuyor. Bu sayede birçok olay faili meçhul olmaktan çıkıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının parmak izi sistemlerini karşılıklı sorgulamaya açmasıyla birlikte bugüne kadar birçok olayın faili bulundu. Yapılan çalışmalarla, son bir yıl içerisinde ortak veri tabanında 23 bin 552 parmak izi ve 3 bin 220 dosya incelendi. Bu sayede 745 olayın çözülmesi sağlandı. Söz konusu olaylardan 21’i öldürme, 42’si uyuşturucu, 481’i hırsızlık ve 145’i diğer olarak sıralandı. İncelenen bu izlerden tespit edilen 2 bin 405 iz 894 farklı kişiyle irtibatlandırıldı. Böylelikle olayın failleri yakalanırken, birçok olayda aydınlığa kavuşmuş oldu.