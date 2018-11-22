Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ceylanpınar'da 2 terörist teslim oldu
22.11.2018 - 01:31 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensubu 2 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki terör örgütüne ait barınma merkezinden kaçtığı belirlenen 2 teröristin, Aksoy Hudut Karakolu yakınlarında güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler : ceylanpınar,terörist,şanlıurfa,pkk,
589810 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/589810.aspx
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