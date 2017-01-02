Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura KASTAMONU

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Muharrem Avcı, Hazret-i Pir'in vefatının 450’inci yıl dönümünün “2019 Dünya Şeyh Şaban-ı Veli Yılı” olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Avcı "Arkadaşlarımız her kapıyı çalıyor, temaslarda bulunuyor. Zaten 26 yıldır mayıs ayının ilk haftası Hazret-i Pir’i yâd ediyoruz. Hatimler indiriliyor, seminerler veriliyor, pilavlar pişiyor. Şimdi de adını huzur ve birlik ile anacak, “Hanönü’nden İstanbul’a Aydınlanma Yolu” projesi ile öne çıkaracağız" dedi. Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: Biliyorsunuz Anadolu’nun dört direği, dört kutbu var; Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Şeyh Şaban-ı Veli... Hazret-i Pir'in dünyada milyonlarca bağlısı bulunuyor. Makedonya’dan, Bosna’dan, Arnavutluk’tan, Karadağ’dan ziyarete geliyorlar; Pakistan’da, Endonezya’da, Mısır ve Libya’da da muhipleri var.”