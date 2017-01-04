Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’in kuzeyindeki Tuzla şehrinde, kaleme yaptığı figürlerle tanınan heykeltıraş Jasenko Djordjevic, Aylan Kurdi’nin sahile vuran cansız bedenini kalemine işledi. Kurşun kalemi oyarak farklı şekil ve figürlerle mikro çalışmalar yapan Djordjevic, sanatını toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kullanıyor. Aylan Kurdi’nin cansız bedeninin sahile vurmuş hâlini gördüğünde çok üzüldüğünü ve bundan çok etkilendiğini anlatan Djordjevic “O sadece bir çocuktu ve yaşanan savaşı o çıkarmamıştı. Bu çalışmamla artık ona bir yardımım dokunmaz belki ama diğerlerine savaşın ne kadar kötü olduğunu anlatabilirim” diye konuştu. Ortaya koyduğu eserle sadece Suriye’deki savaşın kötülüğüne değil, Afganistan, Irak ve diğer ülkelerde yaşanan savaşlara ve acılara da dikkat çekmek istediğini belirten Djordjevic, sanatla bir şeyleri değiştirmenin mümkün olduğunu savundu.