Festival komitesi ödülün Güler'e verilmesinin gerekçesini de "İnsanı, her zaman çalışmalarının merkezinde tutan tarzıyla dünyanın değişik kültürlerinden kişileri bizlere yakınlaştırmış, özgün perspektifiyle sinemacıların uluslararası ve kültürlerarası bakış açısını derinden etkilemiştir" ifadeleriyle açıkladı. Ara Güler’in yanı sıra sinemacı Jürgen Jürges de aynı mükâfata layık görüldü. Ödüller, 4 Mart'ta Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapılacak festival galasında takdim edilecek.
Fotoğraf sanatçısı Güler'e onur ödülü
09.01.2017 - 08:12 | Son Güncelleme: 09.01.2017 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin efsanevi fotoğraf sanatçısı Ara Güler, bu defa Almanya'dan mükafatlandırılıyor. 22’ncisi organize edilecek olan Türkiye Almanya Film Festivali çerçevesinde, sanatçı Güler’e onur ödülü takdim edilecek.
Etiketler : Ara Güler,
436281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/436281.aspx
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