Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival komitesi ödülün Güler'e verilmesinin gerekçesini de "İnsanı, her zaman çalışmalarının merkezinde tutan tarzıyla dünyanın değişik kültürlerinden kişileri bizlere yakınlaştırmış, özgün perspektifiyle sinemacıların uluslararası ve kültürlerarası bakış açısını derinden etkilemiştir" ifadeleriyle açıkladı. Ara Güler’in yanı sıra sinemacı Jürgen Jürges de aynı mükâfata layık görüldü. Ödüller, 4 Mart'ta Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapılacak festival galasında takdim edilecek.