Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pahud, Almanya’nın en güçlü oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile birlikte 24 Ocak 2017 Salı akşamı, İstanbul İş Sanat sahnesinde konser verecek. Pahud, dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle en başarılı flüt sanatçılarından biri olarak gösterilirken kendisine eşlik edecek Kammerakademie Potsdam ise stil sahibi yorumuyla dikkat çekiyor. Kültür Sanat Servisi