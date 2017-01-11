Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karma sergi, Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organizasyonuyla 16 Ocak’ta İstanbul Beşiktaş Belediyesi Kültür Merkezinde açılacak. Sergide Kosova’nın meşhur ressamları İsmet Bölükemini, Pesent Doğan, Daut Hamolar, Eşhref Qahili, Gültekin Serbest ve Fevzi Tüfekçi eserleriyle sanatseverlerle buluşacak. 30 eserinin yer alacağı sergi, 22 Ocak 2017 tarihine kadar gezilebilecek.

Kültür Sanat Servisi