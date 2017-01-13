Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enigma” filmi ile çok konuşulan yönetmen Morten Tyldum, bu defa macera ve bir aşk hikâyesini birlikte harmanlayan ‘Uzay Yolcuları’ (Passengers) filmiyle karşımızda. Başrollerinde Oscar’lı Jennifer Lawrence ve Chris Pratt’ın yer aldığı filmde, Homestead II gezegenine doğru 258 mürettebat ve 5.000 yolcuyla 120 yıllık bir seyahate çıkan uzay gemisinde yaşananlar işleniyor. Hollywood’un eski bilim kurgularından izler taşıyan bu uzay gemisinde, uyuma kapsüllerinden 90 yıl erken uyandırılan iki yabancı olan Aurora ve Jim’in yaşadıklarına odaklanılıyor. Film, ne uzay savaşlarına sahne oluyor, ne de uzaylılara... Bunun yerine duygulara ve insana temas ediliyor. Hayatta giriştiği her şeyi mahveden bir makine mühendisi olan Jim, bu yüzden dünyadan fezaya doğru yola koyuluyor. Onun tersine Aurora, Homestead II’ye seyahat edip eve dönerek bir ilki başarmaya çalışan itibarlı yazar...

FARKLI YALNIZLIK

Filmde, binlerce insan başka bir gezegene doğru yol alıyor fakat koca uzay gemisinde ikiliden başka uyanık olan kimse yok. Bu farklı yalnızlıkla başa çıkmak için Aurora ve Jim birbirlerine yakınlaşıyor. Aynı zamanda da niçin erken uyandırıldıklarını merak edip uykuya dönebilmenin yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bir müddet sonra erken uyanmalarının ‘hikmeti’ ortaya çıkıyor. İkili, uzay gemisinde çok ciddi bir problemin meydana geldiğini anlıyor; gemi dağılmaya, robotlar bozulmaya ve ışıklar gidip gelmeye başlıyor. Bu nefes kesici gerilimde, zor bir hadise karşısında, karar almanın sıkıntısı çarpıcı bir şekilde işleniyor. “Uyuyan insanlarla dolu bir gemide yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalsanız ne yapardınız” sorusunun cevabı aranıyor. Aurora ve Jim, gemideki arızaların sebebini anlıyor ve kendilerini aniden umutsuz bir durumun içinde buluyorlar. Çünkü sadece kendilerinin değil gemideki binlerce uzay yolcusunun hayatı artık bu ikilinin çabalarına bağlı...

İHTİŞAMLI SAHNELER...

Gerilime paralel olarak işlenen romantik hikâye her ne kadar zayıf olsa da, âdeta uzayda geçen bir Titanik filmiyle karşılaşıyoruz. ‘Uzay Yolcuları’ndaki oyunculuk performansları da hiç fena değil. İhtişamlı sahnelere sahip film, modern felsefi sorgulamalarıyla da S. Kubrick’in “2001: Bir Uzay Destanı”nı hatırlatıyor. Zekice serpiştirilmiş mizahi unsurlar da filme ayrı bir zenginlik katıyor.