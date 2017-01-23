Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Kırıkkale’de inşa edilen Nur Camii’nde ışık, bir sanata dönüştü... Camideki aydınlatma projesi, geçtiğimiz aylarda milletlerarası aydınlatma tasarımı yarışmalarında 3 büyük mükâfata layık görüldü. ZEVE’nin yaptığı dizayn, ABD merkezli International Lighting Design Awards’ta (IALD) “Liyakat Ödülü”nü aldı. Sonrasında AL Light & Architecture Design Awards’ta ve İngiltere merkezli Darc Awards’ta da mükâfatlar kazandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ışık tasarımını da yapan ekipten aydınlatma tasarımcısı Ayrım Yaser

Talu, başarılarının hikâyesini anlattı.

ESRARENGİZ PARÇA

“Işık kâinatın vazgeçilmez ve esrarengiz bir parçası. Bu yüzden, hikâyeler anlatmak ve duyguları aktarmak için güçlü bir araç” diyen Talu, şöyle konuştu: Mağara resimlerinden Rönesans devrine kadar birçok sanata aracı olan ışık, elektrikle birlikte çok farklı bir noktaya geldi. Işık artık varlığıyla başlı başına bir sanata dönüşmüş durumda. Bu sanat, mimariye de yansıyor elbette. Işık sayesinde mimari eserlere bir duygu katılıyor.

Kırıkkale Nur Camii’ndeki ödüllü tasarımlarını anlatan Talu “Yapmış olduğumuz tam olarak ışık sanatının mimarideki bir uygulamasıydı. Tasarım anlayışımız, hem ışıkla duygu aktarımı yapma, hem de tesirleriyle mimariyi vurgulama üzerine kurgulandı. Manevi duyguları ışık sanatıyla yansıtmaya çalıştık. Nur Camii uygulamamızda, çeyrek kubbeler gölgede bırakılarak, dikkat ana kubbeye çekildi. Kazanmış olduğumuz milletlerarası başarılarda, kontrastın tam kararında ve aktif bir şekilde kullanıldığı, aydınlık ve karanlık yüzeylerin doğru seçildiği yorumlarında bulunuldu. Ayrıca çok iyi ışık tonu tercihlerinin yapıldığı ve tasarımda hassas bir dengenin kurulduğu da kaydedildi” ifadelerini kullandı.

ESERİN RUHU...

Tasarımcı Talu “Genel olarak bir projeyi kabul ettikten sonraki en temel motivasyonumuz, yeni fikirler ve farklı bakış açıları ortaya koymak oluyor. Elbette göz önünde bulundurduğumuz unsurlar projenin özelliğine göre farklılıklar gösteriyor. Tasarım safhasında eserin ruhunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Külliye’ de aydınlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin aydınlatma tasarımını da yaptıklarını hatırlatan Ayrım Yaser Talu “Külliye içerisinde farklı binalar barından bir kompleks. Tasarımsal olarak projenin mimari özelliklerine vurgu yapan, görsel konforun ön planda tutulduğu ve asgari düzeyde enerji tüketimi sağlayan bir anlayış üzerinden ilerledik” dedi.