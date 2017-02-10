Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karizmatik oyuncu Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick, 3 yıl aradan sonra yine silah sandığını açmak zorunda kalıyor... Chad Stahelski’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, devam filmi “John Wick 2”, Reeves’in yanı sıra Riccardo Scamarcio, Ian McShane ve Ruby Rose gibi yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna sahip. Hatırlarsınız ilk filmde bir Rus mafyasının oğlu, John Wick’in 69 model Mustang otomobiline göz koyup, onu öldüresiye dövüyordu. Yetmiyor köpeğini de öldürüyordu. Bunun üzerine Wick, eline aldığı tabancayla âdeta katliama girişerek, intikamını çok kanlı bir şekilde alıyordu.

“İYİLİK” PEŞİNDE

“John Wick 2” de bu yaşananların üzerine kurulu bir hikâyeye sahip. Çalınan arabasını tekrar geri alan eski tetikçi Wick, katliamın ardından kendini emekliye ayırıyor. Sahiplendiği yeni köpek arkadaşıyla sakin bir hayat sürmek için sabırsızlanıyor. Ancak bu sükûnet çok uzun sürmüyor. Bu defa İtalyan haydut Santino D’Antonio, Wick’ten bir “iyilik” yapmasını istiyor. Ret cevabını alınca Wick’in evine “küçük bir mesaj” bırakıyor. Ardından John kendisini takip sınırının üzerinde bir mücadelenin içerisinde buluyor. Bu defa senaryo İtalya’ya uzanarak, Roma’nın tarihî caddelerinde kovalamaca yaşanıyor. İlk filmdeki lüks otelde karşılaşılan mafyanın bağlantıları, bu filmde net bir şekilde ortaya koyuluyor.

MUHTEŞEM AKIŞ...

Keanu Reeves, John Wick karakterine inanılmaz oturuyor; sanki senaryo o düşünülerek yazılmış. Wick, önceki filmde olduğu gibi yine temposu çok yüksek sahnelerde, düşmanlarının beynini patlatıyor. Bunlar çok kanlı ve şiddet dolu sahneler ama güçlü bir sinematografiye sahipler. Filmde aynı zamanda çok iyi bir akış ve koreografi var. Asya sinemasından etkilenen yönetmen Stahelski, göz alıcı detaylarla âdeta hareketli bir tablo resmetmiş. Fakat John Wick’in kurşun geçirmez bir bedene sahip gibi hayatta kalabilmesi filme “fantastik” bir hâl katabiliyor. Filmin iki saat süren ve nefes almaya fırsat vermeyen bir mücadele olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sözün kısası: Bazı eksiklere rağmen, John Wick yeni filminde hayranlarını kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak.