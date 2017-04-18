Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk ozanlarının eserlerinin seslendirildiği “Bin Yılın Ozanları” konser dizisi kapsamında Yavuz Bingöl, 25 Nisan’da Kul Nesimi ve Abdal Musa’nın türkülerini söyleyecek. Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Bingöl’e konserde, şef Orhan Şallıel yönetimindeki Oda Orkestrası ile konuk sanatçılar eşlik edecek. Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Nurdan Torun, 27 Nisan’da hayranlarıyla Cemal Reşit Rey sahnesinde buluşacak. Nurdan Torun, birbirinden güzel şarkılardan oluşan eşsiz bir repertuvarla İstanbullulara keyifli bir akşam yaşatacak. Eski bir gelenek olan gündüz konserlerine tekrar hayat veren CRR Konser Salonu “İstanbul’da Pazar Konserleri” kapsamında Türk müziğinin önde gelen kıymetli seslerinden Melihat Gülses’i ağırlayacak. Usta sanatçı Melihat Gülses, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini 30 Nisan’da İstanbullu hayranları için seslendirecek.