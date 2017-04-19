Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüz sinemasının sıra dışı yönetmenleri, ilk uzun metrajlı filmleriyle İstanbul Modern Sinema’nın konuğu oluyor. ‘İlk Uzun Metrajım’ adlı program Yarından itibaren 23 Nisan’a kadar izleyiciyle buluşacak. İstanbul Modern Sinema ve Français du Monde - ADFE Istanbul iş birliğiyle organize edilen program, farklı filmleri bir araya getiriyor. Fransız sinemasının çeşitli türlerinde eser veren yönetmen Claire Simon’un ilk filmi ‘Hastalar’ (Les Patients) ve seçtiği üç uzun metraj filmi programda izleyiciyle buluşacak. Yönetmen Joachim Lafosse’nin ‘Kendine Has Delilik’i ve ‘Kelimelerin Ötesinde’ de beyazperdeye yansıyacak. Program çerçevesinde ayrıca yarın saat 17.15’te Claire Simon ile bir mülakat yapılacak.