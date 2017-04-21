Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en prestijli film festivallerinden olan Ankara Uluslararası Film Festivali, dün sinemaseverlerle buluştu. Bu yıl ‘körleşme’ temasıyla tertiplenen festivalin, MEB Şura Salonu’nda yapılan açılış töreninde İzzet Günay ve Ahmet Say’a mükâfat takdim edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle yapılan festival; Kızılay Büyülü Fener, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’ta gerçekleştiriliyor. Bu yıl 400’e yakın filmin gösterileceği festivalde; ulusal uzun metraj yarışma filmleri, kısa filmler ve belgeseller yarışacak. Ulusal uzun metraj yarışma filmleri arasında Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’sı, Mehmet Can Mertoğlu’nun ‘Albüm’ü, Derviş Zaim’in ‘Rüya’sı, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’ filmi gibi eserler yer alıyor. Ankara Film Festivali’nde hayatını kaybeden yönetmenler Michelangelo Antonioni ve Ingmar Bergman da anılacak. Festivalin kapanışı ise 30 Nisan’daki mükâfat töreniyle yapılacak.