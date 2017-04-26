Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol yapımcı, yönetmen ve aktör Antonio Banderas'a, "ABD'de İspanyol değerlerinin referansı" olmasından ötürü ülkesinde ödül verildi.

Alcala Üniversitesine bağlı "Camino Real del Instituto Franklin" adlı kurum tarafından organize edilen törende, Banderas'a ödülünü İspanya Kralı 6. Felipe verdi.

Hollywood filmlerinde aldığı rollerle ün kazanan 56 yaşındaki Banderas'ın, "ABD sanat camiasında en önemli İspanyollardan biri olduğu, her zaman köklerine sadık kalarak ve İspanyol kültürüne bağlılığını muhafaza ederek ABD'deki İspanyol değerlerinin referansı olarak gösterildiği" için böyle bir ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Gerçek adı Jose Antonio Dominguez Bandera olan Antonio Banderas, törene Hollandalı kız arkadaşı Nicole Kimpel ile geldi.

"ABD'de İspanyol olmak şimdi daha zor"



Antonio Banderas, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de Başkan Donald Trump'ı ve yeni Washington yönetimi eleştirdi. Banderas, "ABD'de İspanyol olmak maalesef şimdi daha zor. Meksika'ya yapmak istedikleri duvardan çok daha fazlasını örüyorlar. Bunlar sanal duvarlar. Bu yönetimden çıkan hiçbir pozitif adım yok. Gerçek bu. Yeğenlerimden biri Güney California Üniversitesinde 5 yıl okudu. Şimdi yüksek lisansını tamamlamak için dönmeye çalışıyor ama birçok zorluk çıkarıyorlar." diye konuştu.

İspanyol aktör, geçen ocak ayında geçirdiği kalp kriziyle ilgili olarak da "Şimdiye kadarki hayatımı devam ettirme veya kendimi yenileme arasında gidip geliyorum. Ama sanırım ikincisi daha baskın olacak. Zamanın akıp geçmesi karşısında vücudum bana stratejik bir değişikliğe gitmemi tavsiye etti." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar dört kez verilen ödüle, Banderas'dan önce tenor Placico Domingo (2012), kardiyolog Valentin Fuster (2013) ve basketbolcu Pau Gasol (2015) layık görülmüştü.