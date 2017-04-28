Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL

Kültür sanat alanında çeşitli projelere imza atan Sancaktepe Belediyesi, 104’üncü yılında Türk sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için ‘7 Bölge 1 Film’ adlı projesine start verdi. 2 ay boyunca usta yönetmen, senarist ve oyunculardan sinema eğitimi alacak olan gençler, bu yıl 15 Temmuz günü Türkiye’nin 7 bölgesinde yaşanan olayları beyazperdeye yansıtacak. Gençler, gelecek yıllarda ise belirlenen başka bir ana tema ile uzun metrajlı film çekecek. Projenin ilk etabı olan Sinema Akademisi mayıs ayında başlayacak. Proje sadece 15-25 yaş arası gençlere açık. Başvuru yapmak isteyenler, 7bolge1film.com sitesine girerek gerekli şartları inceleyebiliyor.