Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL
Kültür sanat alanında çeşitli projelere imza atan Sancaktepe Belediyesi, 104’üncü yılında Türk sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için ‘7 Bölge 1 Film’ adlı projesine start verdi. 2 ay boyunca usta yönetmen, senarist ve oyunculardan sinema eğitimi alacak olan gençler, bu yıl 15 Temmuz günü Türkiye’nin 7 bölgesinde yaşanan olayları beyazperdeye yansıtacak. Gençler, gelecek yıllarda ise belirlenen başka bir ana tema ile uzun metrajlı film çekecek. Projenin ilk etabı olan Sinema Akademisi mayıs ayında başlayacak. Proje sadece 15-25 yaş arası gençlere açık. Başvuru yapmak isteyenler, 7bolge1film.com sitesine girerek gerekli şartları inceleyebiliyor.
15 Temmuz’un filmi çekilecek
28.04.2017 - 06:35 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür sanat alanında çeşitli projelere imza atan Sancaktepe Belediyesi, 104’üncü yılında Türk sinemasına yeni yetenekler kazandırmak için ‘7 Bölge 1 Film’ adlı projesine start verdi. 2 ay boyunca usta yönetmen, senarist ve oyunculardan sinema eğitimi alacak olan gençler, bu yıl 15 Temmuz günü Türkiye’nin 7 bölgesinde yaşanan olayları beyazperdeye yansıtacak
Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL
Etiketler : 15 Temmuz,
468461 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/468461.aspx
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