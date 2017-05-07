Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perge Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan ve "Türkiye'nin ikinci Zeugması" olarak adlandırılan mozaikler, turizme kazandırılacak.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu başkanlığında, 2003 yılında Perge Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında anıt mezarlara rastlandı.

Titizlikle yürütülen kazıda, anıt mezarların önünde, rengi, dokusu ve bozulmayan yapısıyla Türkiye'de ilk olduğu değerlendirilen denizler tanrıçası "Okeanos" ve kendisine bakanları taşa çevirdiğine inanılan "Medusa" figürlü mozaikler ve çeşitli motiflerin yer aldığı lahitlere de rastlandı.

Gün yüzüne çıkarılan lahitler ile mozaikler, çelik kapı ve güvenlik kameralarıyla görevliler tarafından özenle korunuyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun, Perge ziyaretinin ardından hazırlanan eylem planıyla antik kentteki bazı bölgeler ile lahit ve mozaikler turizme kazandırılacak.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nekropol (Mezarlık) alanının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Anıt mezarların olduğu bölge, milattan sonra 3. yüzyıl ortası olarak bilinen alanlar. Buradan çıkarılan çok önemli iki mozaiğimiz var. Türkiye'nin en güzel mozaikleri diyebiliriz. Aynı dönem özellikleriyle aynı test aralığıyla aynı disiplinize edilmiş sıra dizilişiyle rengi, dokusu ve motif bezemeleriyle dönem olarak Türkiye'de tek diyebiliriz." diye konuştu.

Mozaikler ziyarete açılacak

Mozaiklerin 2003 yılında gün ışığına çıkarıldığını ancak bugüne kadar halkın ziyaretine açılmadığını ifade eden Karabayram, Vali Karaloğlu'nun bölgeye ziyaretinin ardından alana yönelik özel bir eylem planı başlatıldığına dikkati çekti.

Perge'nin gerek bazı bölümlerinin gerekse nekropol alanının yeniden ele alınması ve ziyarete açılması yönünde çalışmalar başlatıldığına değinen Karabayram, şunları kaydetti:

"Dönem olarak bu kadar iyi korunmuş, en iyi şekilde bu döneme gelmiş mozaikli alanlardan biri. Bunlar bitkisel motiflerle yapılmış, rengi, dokusu ve mozaikli test aralarının dizilimiyle tek, orijinalliğini kaybetmemiş. Burası, Türkiye'nin ikinci Zeugması. Bütünsel olarak gelmiş tek mozaikli alanımız. Hem turizimsel hem de kültürel varlık açıdan büyük bir zenginlik. Perge'de, Antalya Müze Müdürlüğü kazı Başkanı Mustafa Demirel başkanlığında kazılar devam ediyor."

Mozaiklere özel koruma

Karabayram, lahit ve mozaiklerin olduğu alanın hem güvenlik kamera sistemleri hem de birebir optik görüntüleri çekilerek 24 saat korunduğunu belirtti.

"Türkiye'de ilk"

2003 yılındaki kazı ekibinde yer alan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedef Çokay da mezar odası içerisinde "Medusa" ve "Okeanos" motifli mozaiklerin bulunmasının Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Mozaiklerin, ölüm temasıyla konulduğunu anlatan Çokay, "Okeanos denizler tanrıçasıdır. Buradaki mozaikte balıklar var. Medusa da efsaneye göre kendisine bakanları taşa çeviren, yılan saçları olan bir varlık. Bunlar, mezarın korunması amacıyla buraya yerleştirilmiş olabilir. Bunların çalışmaları sürüyor." dedi.

Çokay, Perge'deki mezar odasında bulunan mozaiklerin Zeugma kadar görkemli olduğunu belirtti.