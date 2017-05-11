Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü, çok sevdiğimiz annelerimize duygularımızı hediye edeceğimiz çok özel günlerden. Peki, sevginizi ona özel bir şarkı ile ifade etmekten daha anlamlı ne olabilir. Güçlü şarkı sözlerini ve anlamlı şiirleri yeni jenerasyonla buluşturmak üzere çalışmalar yapan Sanatçı Fatih Aydın, yeni albümü 45’lik Şarkılar’daki “Anne” şarkısı ile şimdi size bu fırsatı sunuyor. Esen Müzik etiketi ile müzik marketlerde yerini alan 45’lik Şarkılar, annenize sunabileceğiniz en duygulu hediye olma özelliğini taşıyor.

Nostaljik bir yolculuk…

Fatih Aydın yeni albümü 45’lik Şarkılar ile herkesi müzik dünyasında nostaljik bir yolculuğa davet ediyor. Sanatçının birbirinden güzel 15 yeni şarkıdan ve 2 şiirden oluşan albümü, Türk müzik piyasasında uzun zaman sonra “albüm” geleneğini tekrar hayata geçiriyor. Fatih Aydın, 45’lik Şarkılar’da çok daha gelişmiş bir sound elde etmek için toplam 3 stüdyoda, her biri Türkiye’nin en büyük saz ustaları arasında olan, 8o kişilik bir orkestra ekibi ile çalıştı. Albümün en büyük özelliği ise akustik formda oluşu ve günümüz sounduna farklı bir bakış açısı getirmesi. Albümde zaman zaman tango esintisi karşımıza çıkarken, bir anda Kürdilihicazkâr Makamı’nda bir sanat müziği eseri ile karşılaşabiliyoruz. Bazen Anadolu bozkırında bir bozlak, bazen senfonik bir ağıt, bazen de çok eğlenceli Balkan ezgileri ile Anadolu’dan dünyaya bir yolculuğa çıkıyoruz.

“Anne şarkısının bende özel bir yeri var.”

Albümdeki; Anne, Unuttum, Unutulmuş Şarkılar Gibi, Feryad, Köz, Bu Gece Gitmesen, Zalim Sevda, En Uzaktasın, Avare, Tek Başına, Hak Etmedim gibi şarkılar, klipleri ile ekrandan da müzikseverler ile buluşacak. Ancak bunlar arasında Anne adlı parça Fatih Aydın için farklı bir yere sahip. Sanatçı “Anne şarkısının bende özel bir yeri var. Çok seyahat etmiş, hayatı adeta yollarda geçmiş biri olarak; beni çok özleyen anneme belki de en fazla söylediğim söz olan ‘Anne ben geldim’ cümlesi bu albümde şarkı oldu. Orada ülkemizin cefakar annelerine ait genel bir öyküyü anlatmaya çalıştım. Anne, albümde yer alan Kadınım şiiri ile de çok derin bağları olan bir şarkı. Uzun zamandır güzel bir ‘anne’ şarkısı olmamıştı. Çok mutluyum bu yüzden.” diyor.

Siz de şimdi annenize olan sevginizi Fatih Aydın’ın Anne şarkısı ile dile getirin. Annenize 45’lik Şarkılar’ı hediye edin.