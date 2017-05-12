Oyun sektörünü meraklılarıyla buluşturan “e-Gameshow Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı”, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda, turnuvalar, yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Fuara, HAVELSAN, Bilkent Cyberpark, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent, TAV Havalimanları, TOGED, Red Bull ve TED Üniversitesi katılıyor.
Haydi oyuna
12.05.2017 - 07:13 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyun sektörünü meraklılarıyla buluşturan “e-Gameshow Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı”, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde kapılarını açtı
Etiketler : fuar,
472673 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/472673.aspx
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