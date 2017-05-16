Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tekstil Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Serviye Mutlu, farkındalık oluşturmak amacıyla bitirme projesi için atık kumaşların yanı sıra saman ve çiçeklerden yararlanarak 9 kıyafet hazırladı.GAÜN'de öğrenim gören son sınıf öğrencisi Mutlu, bitirme projesi için atıktan kıyafetler yapmaya karar verdi. Yaklaşık 3 ay boyunca araştırma yapan Mutlu, daha sonra fabrikalardan topladığı atık kumaşlar ile 9 kıyafet ortaya çıkardı.Saman ve çiçeklerin de kullanıldığı yazlık ve kışlık kıyafetler, görenlerin ilgisini çekiyor.Mutlu, yaptığı çalışmalarda geri dönüşüm üzerine kıyafetler hazırladığını belirtti.

Okul bitirme projesine yönelik böyle bir çalışma içerisine girdiğini aktaran Mutlu, "Bitirme projemi seçerken atık kumaşlar ilgimi çok çekti. Atık olan şeyi tekrar bir araya getirmek bazıları için zordur. Bu yüzden bu farkındalık oluşturmak istedim. İnsanların çöpe attıkları ya da geri dönüşü olmayacağını düşündükleri ürünlerinin nasıl yeniden hayat bulacağını göstermek için böyle bir çalışma içerisine girdim. Proje hocam ile daha sonra fabrikalara gittik. Fabrikalardan atık kumaşlar aldık." diye konuştu.

Mutlu, çalışmayı çok severek hayata geçirdiğini, 9 olan eser sayısını daha da artırmak istediğini kaydetti.Yaptığı kıyafetlerin bazılarında gerçek papatya ve saman kullandığını dile getiren Mutlu, "Kıyafetlerde kullandığım çiçekçileri de yine atıklardan seçtim. Çiçek ve samanları kurutarak değerlendirdim ve çıkan sonuçları görenler çok beğendi. Hatta bu kıyafetleri satın almak isteyenler de oldu ama benim için özel bir koleksiyon olduğu için satmadım." diye konuştu.Mutlu, üniversiteyi bitirdiğinde iyi bir akademisyen olmak ve stil danışmanlığı yapmak istediğini kaydetti.GAÜN Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ebru Çoruh ise öğrencisinin böyle bir proje içerisinde yer almasından dolayı kendisini kutladığını aktardı.