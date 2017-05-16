Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir süre sokaklarda yaşadıktan sonra Kanadalı bir ailenin desteğiyle resim yeteneğini keşfeden Pacifique Niyonsenga, ülkenin en fazla turist çeken mekanlarından biri NIYO Sanat Galerisi'nin sahibi oldu.

Ressam Niyonsenga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, umutsuz bir şekilde 6 yıl boyunca sokaklarda yaşadığını anlattı.

Daha sonra Kanadalı bir ailenin kendisine el uzatmasıyla içindeki sanat yeteneğinin ortaya çıktığını dile getiren Niyonsenga, ilerleyen zamanlarda da NIYO Sanat Galerisi'ni açtığını söyledi.

Galerinin ülkedeki Akagera Milli Parkı, Nyungwe Yağmur Ormanları Milli Parkı, Volkanlar Milli Parkı ve Kigali Soykırım Anıtı gibi turistik yerlerin hemen ardından en çok ziyaret edilen mekan olduğunu dile getiren Niyonsenga, "TripAdvisor gibi önemli internet sitelerinde galerimiz Ruanda'da görülmesi gereken ilk 5 yerden biri olarak turistlere tavsiye ediliyor." dedi.

Niyonsenga, galerinin pek çok ülkeden yabancı turistin ziyaret etmesinin yanı sıra Ruandalıların da ilgisini çektiğine değindi.

Galerideki sanat eserlerinin 7 profesyonel sanatçı ve 40'a yakın sokak çocuğunun ortak çalışmasıyla üretildiğini belirten Niyonsenga, mekanda Kigali halkının da desteğinin olduğunu vurguladı.

Niyonsenga buranın, sadece tabloların ve diğer sanat ürünlerinin sergilendiği bir yer olmadığını, yöre halkıyla kaynaşmış bir topluluğun pek çok sosyal projeyi hayata geçirdiği örnek bir sivil toplum örgütü şeklinde faaliyet gösterdiğini anlattı.

Galeride Afrika'nın güzelliklerini gözler önüne serdiklerine işaret eden Niyonsenga, şöyle konuştu:

"Galerimizde farklı sanatçılar var. Her birinin ayrı ayrı çalıştığı ekipler var. Kimi doğal vahşi yaşamı kimisi de Ruanda'nın günlük hayatını tablolara yansıtıyor. Pazar yerlerinden görüntüler, insanların caddelerdeki yaşamı ve otobüslere inip binişleri bunlardan bazıları. Ben ise kendi hayatımı ve etrafımdaki insanların hayatlarını eserlerimde ele alıyorum."

Ülkenin en fazla turist çeken yerlerinden

Niyonsenga galerideki tablo, heykel, metal ve ahşap el sanatlarında kullanılan malzemelerin Ruanda'dan tedarik ettiklerini, bazı boyaları da yurt dışından getirdiklerini aktardı.

Buradaki sanat eserlerini ve tabloları satarak ayakta kaldıklarına dikkati çeken Niyonsenga, "Galeride herkesin bütçesine göre mutlaka bir şeyler bulunuyor. Eserlerimiz 60 bin dolara kadar alıcı buluyor. Satışlardan elde ettiğimiz gelirin yüzde 40'ı sokaklarda yaşayan çocuklara gidiyor." ifadesini kullandı.

"Sokaklardaki çocukları da kurtarmak istiyorum"

Niyonsenga, kendisinin şanslı olduğunu ancak sokaktaki diğer çocukların onun gibi bir şansı bulamayabileceğini, bu nedenle hayatını onlara adadığını vurguladı.

Ressam Niyonsenga, şunları kaydetti:

"Bizi ayrıcalıklı ve diğerlerinden farklı kılan unsur sanat eserlerimizde Afrika'nın mesajını, Afrika'yı yansıtmamızdır. 2012'de sokaklardaki, fakir mahallelerdeki ve soykırımdan kurtulan ailelerin çocuklarını desteklemeye karar verdik. Çünkü ben kendim de onlardan biriydim. 6 yıl boyunca sokaklarda yaşadım. Şimdi sokak ve komşu mahallelerdeki 120 çocuğu destekliyoruz. Elde ettiğim bütün kazanımların hakkını ödemek istiyorum. Bir zamanlar sokak çocuğuydum ama artık değilim. Sokaklardaki çocukları da kurtararak onların da hayatta benim seviyeme gelmelerini istiyorum."