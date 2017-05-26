Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Uluslararası Film Festivali, bu yıl Türk sinemasının ve sinema sektörünün dikkatlerini üzerine toplayacak yenilik ve sürprizleriyle 7. kez sinemaseverleri bir araya getirecek. 9-16 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin muhtevası önceki gün tertiplenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Bu yılki festivalin onur ödülü sinema yolculuğunda 40. yılını kutlayan usta yönetmen Mesut Uçakan’a verilecek. Onur mükâfatı alacak diğer isimler ise usta oyuncu Halil Ergün ve Belkıs Özener olacak. Organizasyonda Malatya Uluslararası Film Festivali ve TRT olmak üzere, sinemacılara iki mühim destek sağlanacak.

Festivalde yaşadığımız döneme dair bazı meseleler de sinemacıların gözüyle kayıtlara geçirilecek. Bu çerçevede her yıl bir belgesel yapımı üstlenilecek. Yapımı üstlenilen ilk belgesel, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni ele alacak. Azerbaycan’ın önemli yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu’nun imzasını taşıyacak olan belgesel, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yurt dışından nasıl gözüktüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap arayacak.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin bu yılki Ulusal Jüri Başkanlığını ise usta oyuncu Hülya Koçyiğit üstleniyor.