Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Brasilia Büyükelçisi Ali Kaya Savut, oturumda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Brezilya ile imzalanan stratejik ortaklık eylem planı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin üç milyar dolara ulaştığını söyledi.

Savut geçen yıl küresel durgunluğun Brezilya-Türkiye ilişkilerini de etkilediğini belirterek, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan acılara değindi.

Büyükelçi Savut, "Türk Hava Yollarının (THY) geçen yıl olduğu gibi Sao Paulo'ya haftada beş yerine yedi seferi var. Bu, bence iyi bir işaret. Umarım son zamanlarda Brezilya'da yaşanan bazı siyasi olaylar ekonomik iyileşmeyi etkilemeyecektir." dedi.

Savut, kutlamadan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk gününü yeni organize etmeye başladıklarını dile getirerek, Sao Paulo Belediyesinden bu konuda büyük destek gördüklerini vurguladı.

Bu sene Türk gününde kültürel faaliyetlerde ve çeşitli temaslarda bulunulduğu bilgisini veren Savut, gelecek yıllarda daha geniş bir şekilde, daha fazla imkanlarla bu etkinliği devam ettireceklerini söyledi.

Sao Paulo Belediye Meclisindeki oturuma Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik, Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga ve Türk Hava Yolları Sao Paulo Müdürü Özgür Boran da katıldı.

Türkiye hakkındaki video gösteriminin de yapıldığı oturumda Meclis Başkanı Milton Leite de bir konuşma yaptı.

Keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın Sarı Gelin türküsünü icra etmesi ve ses sanatçısı Teyfik Rodos'un Ovalle Azula isimli eseri seslendirmesiyle son bulan oturumdan sonra konuklara resepsiyon verildi.