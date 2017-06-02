Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda açılan sergi, tezhip sanatçısı Subaşı’nın farklı tezhip eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kendine has kabartma süsleme tekniği kullanan Naciye Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor. ‘Aşk’ sergisi, 7 Temmuz’a kadar İstanbul Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda görülebilecek.