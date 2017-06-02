Murat Öztekin - Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda açılan sergi, tezhip sanatçısı Subaşı’nın farklı tezhip eserlerine ev sahipliği yapıyor. Kendine has kabartma süsleme tekniği kullanan Naciye Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor. ‘Aşk’ sergisi, 7 Temmuz’a kadar İstanbul Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda görülebilecek.
Subaşı’ndan özgün tezhipler
02.06.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk tezhip ve kalem işi sanatlarında Osmanlı klasik üslubunu yeni bir anlayışla yorumlayan sanatçı Naciye Subaşı’nın ‘Aşk’ sergisi sanatseverlerle buluştu.
Etiketler : Naciye Subaşı,
478540 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/478540.aspx
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