Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 sanat sezonu için verilen destek, “Profesyonel Tiyatrolar”, “Profesyonel Çocuk Oyunu Tiyatroları”, “Amatör Tiyatrolar” ve “Geleneksel Tiyatrolar” olmak üzere 4 farklı kategoride olacak. Bütün başvuru safhalarının online olarak gerçekleştirileceği destek programına, tek bir kategoride ve bir proje ile başvuru yapılabilecek. Tiyatro sanatının yaygınlaşıp sevilmesini sağlamayı ve Türk oyun yazarlarını teşvik etmeyi amaçlayan programdan faydalanmak isteyen özel tiyatrolar, oyun metinleri ile birlikte 15 Ağustos’a kadar müracaatlarını yapabilecek. Damla Peker ANKARA