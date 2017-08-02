Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük dramlara sahne olan Birinci Dünya Harbi’nde geçen bir hayat hikâyesi daha kitaplaştı. Sarıkamış’ta Ruslar tarafından esir alınarak, Sibirya’ya sürülen Osmanlı subayı İskilipli Vehbi Bey’in hatıraları “Esaret Yıllarım” adlı eserde kendi kaleminden işleniyor. Babıali Kültür Yayıncılığı etiketiyle raflardaki yerini alan hatıratta, Vehbi Bey’in hayatından ibretlik kesitler yer alıyor. 1927 yılında İstanbul Büyük Gazete’de 21 kısım hâlinde yayınlanan tefrikadan derlenen “Esaret Yıllarım”, İttihatçıların ayakları yere basmayan idealler uğruna, gençleri nasıl heba ettiklerini de anlaşılır kılıyor.