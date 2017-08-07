Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın mühim sinema organizasyolarından biri olan Saraybosna Film Festivali, sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Bu sene Bosna Hersek’in başşehri Saraybosna’da 23. defa düzenlenecek festival, 11-18 Ağustos tarihlerinde 54 ülkeden 235 filmi bir araya getirecek. Festivalde, Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun yazıp yönettiği “Buğday” filminin de dünya prömiyeri yapılacak. Türk sinemasını değerlendiren Saraybosna Film Festivali Müdürü Mirsad Purivatra da, “Türkiye, Avrupa’da en canlı ve ilginç sinematografilerden birine sahip. Türk yapımcı ve yönetmenlerin Saraybosna’ya gelmesi bizi son derece mutlu ediyor” diye konuştu. Festivalde bu yıl Türkiye’den birçok yapımın yer aldığına işaret eden Purivatra, ülkemizle ilişkilerinin “mükemmel” olduğunu vurguladı.

YILLARDIR YILDIZLARI AĞIRLIYORLAR

Bosna Hersek’te 23 yıldır aralıksız düzenlenen Saraybosna Film Festivali, bugüne kadar Robert De Niro, Angelina Jolie, Brad Pitt, Daniel Craig, Morgan Freeman gibi çok sayıda önemli ismi ağırladı...