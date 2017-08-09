Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Sanat Servisi

Tüm zamanların en çok satan yazarı… Bu unvanı kazanmak, dahası polisiye edebiyat denilince akla ilk gelen isim olmak kolay olmasa gerek… İngiliz yazar Agatha Christie, eserleri tüm dünyada 2 milyar nüshadan fazla satan, Shakespeare’den sonra İngiliz edebiyatının en popüler isimlerinden biri… “Polisiye Edebiyatın Kraliçesi” diye anılan yazar, kitap ve kültür dergisi Arka Kapak’ın ağustos sayısında büyük bir dosya mevzuu olarak işlendi.

Her kesimden okura seslenmeyi başaran ve sinemaya da büyük ilham kaynağı olan İngiliz yazar, polisiye edebiyatın değerini yükseltti. Agatha Christie, günümüzde de polisiye yazarlara yol göstermeye devam ediyor. Türkiye’nin tanınmış polisiyecilerinden olan Ahmet Ümit de onun yolundan ilerlemiş bir isim…

ENTRİKALI HAYAT...

Bu ayki Arka Kapak dergisinde, Christie’nin hayata gözlerini kapadığı 1976’dan beri, polisiye edebiyatta büyük tekâmüller yaşamasına rağmen yazarın kitaplarının neden hâlâ çok satanlar listesinde yer aldığı sorusuna cevap aranıyor. Bu noktada yazarın, birden çok kültüre hitap ederek, eserlerindeki karmaşayı hayatla iç içe geçirebilmesi ve insan ruhuna dokunması ön plana çıkıyor. Dergide ayrıca Christie’nin eserleri gibi entrikalarla dolu hayatı da ele alınıyor. ‘Kraliçe’yi mutlaka okumak için sebepler, eserleri eşliğinde sıralanıyor. Yazarın romanlarındaki sırları çözebilmek için bilinmesi gereken püf noktalar ise bir yazıyla anlatılıyor.

Christie’nin beşlisi

Polisiye romanlar, sürükleyicilikleri ve merak hissini kamçılamalarının yanı sıra insanın etrafında gelişen hadiseleri sorgulayabilmesi açısından da mühim… Bazı tartışılacak tasavvurlar ve Batılı bakış açıları barındırmakla birlikte Agatha Christie’nin polisiye eserleri bu sahada yazılmış en popüler antoloji… Yazarın kitapları arasında öne çıkan beş tanesi ise şöyle:

1- “Roger Ackroyd Cinayeti”

Yazarın en iyi eseri olarak kabul edilen bu kitap, dul bir kadının kendisini öldürmesi üzerine bir köyde meydana gelen kaosu işliyor.

2- “Ölüm Çığlığı”

Yazarın onuncu polisiye romanı olan eserde, Albay Protheroe’nun öldürülmesinin ardından genç karısının suçlanması mevzu ediliyor. Entrikalı cinayeti Jane Marple karakteri çözüyor.

3- “Doğu Ekspresinde Cinayet”

Agatha Christie’nin İstanbul’da yazmaya başladığı iddia edilen romanda, bir Amerikalının Orient Ekspres’te öldürülüşü ve dedektif Hercule Poirot’un hadiseyi aydınlatma çabaları yer alıyor.

4- “Sonunda Ölüm Geldi”

Christie’nin en sıra dışı eserlerinden biri olan “Sonunda Ölüm Geldi”, Antik Mısır’daki Nofret isimli kadının cinayeti etrafında gelişen ihaneti hikâye ediyor.

5- “Son Evdeki Tehlike”

Karmaşık bir hikâyenin olduğu bu kitapta, emekli olan Hercule Poirot vazifesine geri dönüyor. Defalarca ölümden dönen Nick’in peşindeki şahsı maksadına ulaşamadan bulmaya çalışıyor.