Tanınmış sinemacı Yılmaz Erdoğan, geçen yıl başladığı “Münaşaka” adlı tek kişilik gösterisiyle İstanbul’da sahne alacak. Tiyatro oyunları ve sinema filmlerine tek kişilik gösteriyi de ekleyen sanatçı, 11 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Erdoğan, tiyatro sahnesine verdiği aradan bu yana hem dünyada olup biteni hem kendi hatırlarını gösterisine taşıyacak. “BKM Açıkhava’da 2017” faaliyetleri çerçevesinde İstanbulluları güldürecek olan Erdoğan, ardından Ayvalık, Altınoluk, Çeşme, Bodrum ve Marmaris’te gösterisini sahneleyecek.
Yılmaz Erdoğan ‘Münakaşa’ edecek!
09.08.2017 - 06:55 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 06:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tanınmış sinemacı Yılmaz Erdoğan, geçen yıl başladığı “Münaşaka” adlı tek kişilik gösterisiyle İstanbul’da sahne alacak
Etiketler : Münaşaka,
494914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/494914.aspx
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