Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali çerçevesinde Ulusal Tiyatro’da düzenlenen programa Kaplanoğlu ve filmin oyuncularının yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı. Belirsiz yakın gelecekte iki kişinin hikâyesinin anlatıldığı film, büyük rağbet gördü. -Başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur’un paylaştığı “Buğday”, festivalde “Uzun Metrajlı Film” dalında yarışacak.