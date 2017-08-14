Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali çerçevesinde Ulusal Tiyatro’da düzenlenen programa Kaplanoğlu ve filmin oyuncularının yanı sıra çok sayıda sanatçı katıldı. Belirsiz yakın gelecekte iki kişinin hikâyesinin anlatıldığı film, büyük rağbet gördü. -Başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur’un paylaştığı “Buğday”, festivalde “Uzun Metrajlı Film” dalında yarışacak.
‘Buğday’, Bosna’da prömiyer yaptı
14.08.2017 - 06:23 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 06:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dikkat çeken ‘Bal, ‘Süt’ ve ‘Yumurta’ film üçlemesinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday” filminin dünya prömiyeri, Bosna-Hersek’in başşehri Saraybosna’da yapıldı.
Etiketler : Bal,Süt,Yumurta,Semih Kaplanoğlu,Buğday filmi,Bosna-Hersek,
496051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/496051.aspx
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