Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, "Vadideki güzel şehir" olarak anılan Bitlis, hanları, hamamları, camileri, kümbetleri, medreseleri ve tüm ihtişamıyla ayakta duran kalesiyle açık hava müzesi konumunda bulunuyor.

Yetiştirdiği alimleri, tarihî eserleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken kadim kent, bölgenin turizminde de önemli yer tutuyor.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören kent merkezindeki tarihî eserler ve doğal güzellikler, havadan görüntülendi.

"615 tescilli eser var"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 bin yıllık geçmişe sahip Bitlis'in, Urartu, Asur, Pers, Med, Makedonya Kralı Büyük İskender, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bitlis'in burada hüküm süren medeniyetlerin hepsinden birer kalıntı ve eseri barındırdığını anlatan Gencan, şöyle konuştu:

"Bitlis aynı zamanda istiklale açılan ilk kapıdır. İstiklal Savaşı'nda 5 ay 5 günlük Rus işgalinden sonra bağımsızlığını kazanan ilk şehirdir. Altı evliyalar, üstü medreselerle dolu olan kadim bir kent. 615 tescilli eserimizi bulunduran istisnai kültürel şehirlerden birisi. Bitlis, hanları, kervansarayları, hamamları, türbeleri, türkülere konu olan beş minaresi ve kalesiyle görülmesi gereken nadide kültürel özellikleri olan şehirlerin başında gelmektedir."

"Tescilli sivil mimari eserleri onarıyoruz"

Şu an kent merkezinde 287 tescilli sivil mimari eserin bulunduğunu bildiren Gencan, şunları kaydetti:

"Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tescilli sivil mimari eserlerimizin restorasyonlarını yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında valimizin himayesinde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projeleriyle kenti eski doğal kimliğine ve o kültürel haline dönüştürmek için Kalealtı mevkisinde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kalealtı bölgesinin tamamen turizme kazandırılmasını amaçlıyoruz. İlerleyen süreçte bakanlığımızın desteğiyle bu çalışmalar sürecek. Aynı zamanda Bitlis'in en büyük sıkıntısı, dere üzerindeki betonarme yapılardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve diğer bakanlıkların çalışmalarıyla, dere üzerindeki o beton yığınları kaldırılarak, derenin ıslahı, üzerinin açılması, peyzajı ve çevre düzenlemesi yapılacak."

Milattan önce 330 yıllarında Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından yaptırılan Bitlis Kalesi'nin üzerine kurulduğu kaya bloklarında bakanlık tarafından sağlıklaştırma çalışması yürütüldüğünü bildiren Gencan, "Kalemiz kazılardan dolayı kapalı. Önümüzdeki yıl karşılama merkezimizi de açarak turizme kazandıracağız. Kalenin ışıklandırılması ve çevre düzenleme çalışmalarımız var." dedi.