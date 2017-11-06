Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türk halkının en büyük direnişlerinden biri olan 15 Temmuz, bir yarışmayla romanlaşıyor... Bahçelievler Belediyesince düzenlenen “Tarihin Şahitleri Yazılıyor” isimli roman yarışmasıyla, 15 Temmuz gecesinde yaşananların anlatıldığı eserlerden dereceye girenler parayla ve yayınlanarak mükâfatlandırılacak. 15 Temmuz roman yarışmasının seçici kurulunda ise oldukça tanınmış isimler var. Yazar Doğan Hızlan, Ahmet Tezcan, Sibel Eraslan, yazar ve hikâyeci Cemal Şakar ile akademisyenler Prof. Dr. Abdullah Uzman, Prof. Dr. Durali Yılmaz ve Bahçelievler Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Zekeriya Yıldız seçici kurulda yer alıyor. Yayımlanmamış eserlerin katılabileceği yarışma için 30 Nisan 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Bu zaman zarfı içerisinde yazılacak eserler seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

“EN İYİ, ROMANCILAR ANLATIR”

Gazetemize tertipledikleri roman yarışmasını anlatan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu “15 Temmuz’da bir darbeden ziyade istikbalimize karşı işlenen büyük cinayet teşebbüsünü yaşadık. Bu hainliğe karşı da milletin destansı direnişine şahitlik ettik. O unutulmaz gecenin hafızalarda daha güçlü yer edinebilmesi için bu roman yarışmasını tertipliyoruz. Yarışmayla bir milletin direniş hikâyesi anlatılarak, yaşananlar tarihe romanlarla not düşülecek” dedi. Türkiye’de eli kalem tutan herkesi 15 Temmuz roman yarışmasına katılmaya davet eden Develioğlu “Asrın ihanetini ve buna karşı milletin direnişini en iyi yazı sanatçıları olan romancıların anlatabileceğini düşünüyorum. 15 Temmuz’u romanlaştırmak, yazarlarımız için bir vazifedir” ifadelerini kullandı.

En büyük para ödüllü roman yarışması

“Tarihin Şahitleri Yazılıyor” isimli 15 Temmuz roman yarışmasında dereceye girenlere, Türkiye’de bugüne kadar bir roman yarışmasında verilen en büyük para mükâfatı takdim edilecek. Yarışmada birinci olan eser sahibine 50 bin, ikinciye 35 bin, üçüncüye ise 20 bin Türk lirası takdim edilecek. Mansiyon olarak da 10 bin Türk lirası ödül verilecek. Ayrıca yarışmada dereceye girecek eserlerin tamamı da neşredilecek.