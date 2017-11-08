Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Usta oyuncu Genco Erkal’ın belgesel tiyatro formunda dizayn ettiği yeni oyunu “Göçmenleeeer” tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Matei Visniec’in kaleme aldığı, Genco Erkal’ın yönettiği ve Şirvan Akan, Ayşe Lebriz Berkem, Lütfi Can Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar ile birlikte rol aldığı “Göçmenleeeer”; mültecilerin, gözümüzün önünde cereyan eden hayatta kalma mücadelelerini gerçekçi, bazen de absürt bir dille sahneye taşıyor. Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Göçmenleeeer”, 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenmesinin hemen ardından 25 Kasım 2017 Cumartesi akşamı Kenter Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak. Oyun, günümüzün en büyük problemlerinden birine sıra dışı bir yorum getiriyor.