Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Korganlı Âdem Usta bir baston sanatçısı. Bastonlarına asla motif işlemiyor, boyamıyor, taş sedef kakmıyor. Ona göre ağacın tabiisi güzel, makyaja ihtiyaç duymuyor. Gelgelelim her daldan baston olmaz, ağaç seçimine çok dikkat ediyor. Âdem Usta’nın en sevdiği ağaç elma. Elma ağacı çok budaklı ve kolay kolay çürümüyor, siz kullanıyorsunuz evladınıza, o kullanıyor torununuza kalıyor.

Âdem Usta’nın yıllar evvel bir bastona ihtiyacı olmuş, istenen para pahalı gelince oturup kendi yapmış. Zaten yabancısı değilmiş, serde mobilyacılık varmış. O gün bugündür de bastonculukla uğraşıyor, Türkiye’nin dört bir yanına yolluyor.

Biliyorsunuz Tokatlıların yazmacılık üzerine büyük tecrübeleri var, bir adım gerisinden de Ünye geliyor. Ünye’nin şansı da az değil, çünkü sağı solu ıhlamur kaynıyor. Ihlamur ağacı damarsız olduğu için rahat oyuluyor ve mürekkebi emmeden beze geçirebiliyor. İhsan Akbulut Usta “Bu arada söylemek lâzım” diyor, “Boyamız da sıradan değil, değişik otlardan köklerden yapılıyor. Asırlar geçse solmuyor.” Yazmacılık unutulmaya yüz tutan sanatlarımızdan biri, Ünye Belediyesinin sahip çıkması takdir görüyor.