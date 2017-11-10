Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya sinemasının en başarılı yönetmenlerinden Aki Kaurismaki, bu defa trajikomik bir göçmen hikâyesiyle karşımıza çıkıyor. Kaurismaki’ye 2017 Berlin Film Festivali ‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren “Umudun Öteki Yüzü”, günümüzün global sıkıntılarına ve insana dair bir eser. Filmin hikâyesi şöyle: Bombalarla sarsılan Halep’ten kaçarak, kız kardeşi ile Avrupa’ya doğru yola düşen Suriyeli Khaled, uzun seyahatte kardeşinin izini kaybeder. Âdeta bir uzaylı gibi geldiği Finlandiya’da göçmenlik başvurusu yapan Khaled’i “Halep’te bir problem yok” diyerek ülkesine geri göndermek isterler. Bir yandan da kız kardeşini bulmaya çalışan Khaled, suratsız bir adam olan Wickström’ün restoranında yaşamaya başlar. Bu birbirinden tamamen farklı iki insan hem iş arkadaşı hem de dost olurken dünya da her zamanki gibi dönmeye devam edecektir. Dram ve mizahın ustaca harmanlandığı filmde, mültecilerin problemlerine farklı bir bakış açısı getiriliyor.