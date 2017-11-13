Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarih dergisi Yedikıta, günümüzde Gürcistan hudutları içerisinde yer alan Ahıska’daki Türklerinin zulüm ve hasretle geçen sürgün yıllarını kapağına taşıdı. Yedikıta’nın kasım sayısında, Veysel Sekmen’in kaleminden “Başı Zulüm, Ardı Hasret Ahıska Sürgünü” isimli alaka çekici bir makale neşredildi. 1914 yılında Stalin’in emrinden sonra “Alman İşgali olabilir, sizi daha güvenli bir yere götürüyoruz. Yakında geri döneceksiniz” bahanesiyle toplu sürgüne tabi tutulan Ahıska Türkleri, bir daha vatanlarına dönememişler. Dergi, Ahıska Türklerinin geçirdiği bu zorlu yıllar hakkında önemli bilgiler sunarken, Ahıska Türklerinin günümüzde hangi ülkelerde bulunduklarını ve sayılarını gösteren bir haritaya da yer vermiş. Yedikıta dergisi, Ahıska Türkleriyle ilgili hazırladığı dosyada Ahmet Apaydın’ın Ahıska’ya olan gezisiyle ilgili yazısına ve o yılları hatırlayan yaşlılarla yaptığı röportajları da sayfasına taşıyarak tarihe not düşmüş.