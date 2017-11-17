Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Köstebek” filminden tanıdığımız Tomas Alfredson’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde; Michael Fassbender, Rebecca Ferguson ve J.K. Simmons gibi isimler rol alıyor. Filmde, “Kardan Adam” isimli katil, yılın ilk karında genç bir kadını öldürür. Yaşananları sıradan bulan dedektif Harry Hole, cinayeti tahkik etmeye başlayınca işler değişir. Katil de iğneleyici notlarla Harry’i tahrik eder. Dedektife her yeni cinayette mesajlar gelmeye devam edince,öldü sanılan bir seri katilin yeniden harekete geçmiş olmasından korkulur. Eski davaları yeniden incelettiren dedektif, katili ortaya çıkarmak için gerilim dolu bir mücadeleye girişir. Jo Nesbø’nun dünya çapındaki çok satan kitabından sinemaya taşınan film, beklentilerin altında kalan bir gerilim ortaya koyuyor.