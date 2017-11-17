Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmanın mükafatları İstanbul’daki Raffles Otel’de gerçekleşen törenle verildi. Yarışmada senaryo dalında birincilik mükâfatına “Kars’ı Unutma” isimli senaryosuyla Yakup Uygun layık görüldü. Ceylan Özgün Özçelik’in “Kaygı” isimli yapımı ise ilk film kategorisinde büyük ödülü kazandı. Sunuculuğunu Damla Sönmez’in üstlendiği ödül törenine aralarında Birol Güven, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay ve Menderes Samancılar’ın bulunduğu sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Program çerçevesinde ayrıca caz müzisyeni İlham Gencer konser verdi ve Onur Tükel’in yönetmenliğini üstlendiği “Saçını Başını Yolarım” adlı film izlenime sunuldu.