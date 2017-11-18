Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı 'Ayla' filmi özel gösterimde Ankaralı sinemaseverlerle buluştu.Gösterimden önce Ayla karakterini canladıran Güney Koreli çocuk oyuncu Kim Seol, Türk askerleri tarafından Ayla adı verilen Koreli Eunja Kim, İsmail Hacıoğlu, yönetmen, yapımcı ve diğer oyuncular salonda bulunan Kore gazilerini selamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Panora AVM'deki sinema salonunda düzenlenen galada, "İnsanlığın zulümler yaşadığı bir dönemde Ayla, Türklerin ve Korelilerin yabancısı olmadığı, kardeşlik, sevgi, özveri ve fedakarlık, barış ve dostluk gibi unutulan bazı duyguları hatırlattığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, yoğun bakımda hastanede yatan eserin gerçek kahramanı Süleyman Dilbirliği için herkesin dua etmesini istedi.

Kore gazisi ve şehitlerinin torunlarından filme ilişkin çok sayıda mesaj aldıklarını söyleyen Uslu, şu ana kadar filmi 3 milyona yakın kişinin izlediğini belirtti.

Türk insanının Ayla'yı bağrına bastığını ve kucakladığını aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Neden Ayla Güney Kore'de vizyona girmiyor? 1,5 yıldır şahsi olarak ben bunun mücadelesini veriyorum. Hiç kimse şu soruyu sormuyor neden? Dünya'nın 27 ülkesinde göğsümüzü gererek vizyona girerken, her yerde Türk'ün kahramanlığını, vicdanını, insanlığını katıksız en iyi şekilde anlatırken, neden Güney Koreli kardeşlerimizle bu film buluşmuyor?"

Filmin yönetmeni Can Ulkay ise filmi çok severek ve gönül vererek yaptıklarını söyledi.Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo ise "Genç Türk askerleri Ayla'yı kurtarmamış olsaydı Ayla'nın hayatı da tıpkı Suriyeli Aylan ya da Ümran gibi olabilirdi." ifadesini kullandı.Büyükelçi Cho, bir insanlık dramını anlatan Ayla filmi vasıtasıyla Kore Savaşı gazileri, aileleri ve katılımcıları bir araya getiren filmin oyuncularına teşekkür etti.Güney Kore Cumhuriyeti'ne yeni atanan Büyükelçi Ersin Erçin de yüzlerce yıl önce Türkiye ile Kore arasında Asya'nın bozkırlarında başlayan akrabalık bağlarının, Türkiye'nin 1950-1953 yıllarındaki savaşa katılımı ve orada bulunan Türk tugayları sayesinde gerçek bir "kan kardeşliğine" dönüştüğünü söyledi.