Filmi bu son haftada 849 bin 857 kişi seyretti. Üç haftalık gişe hasılatı 28 milyon 308 bin lirayı geçti. Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı Ayla’da; 1950 yılında Kore Savaşı sırasında cephede bulunan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bulduğu 5 yaşındaki kız çocuğunun gerçek hikâyesi anlatılıyor. Astsubay Süleyman ve ‘Ayla’ ismi verilen küçük kızın 60 yıl sonra yeniden bir araya gelmesi konu ediliyor. Öte yandan filmi, 1 milyon 049 bin 598 seyirci ile ‘Yol Arkadaşım’ takip etti. Onun ardından ise 287 bin 919 kişiyle ‘Mutluluk Zamanı’ izledi.
‘Ayla’ filmi zirveye koşuyor
19.11.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Oscar için “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde aday adayı gösterdiği “Ayla” filmi, vizyona girdiği 27 Ekim’den bu yana 2 milyon 335 bin 98 kişi tarafından izlendi.
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520849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/520849.aspx
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