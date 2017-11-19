Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmi bu son haftada 849 bin 857 kişi seyretti. Üç haftalık gişe hasılatı 28 milyon 308 bin lirayı geçti. Başrolünü İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı Ayla’da; 1950 yılında Kore Savaşı sırasında cephede bulunan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile bulduğu 5 yaşındaki kız çocuğunun gerçek hikâyesi anlatılıyor. Astsubay Süleyman ve ‘Ayla’ ismi verilen küçük kızın 60 yıl sonra yeniden bir araya gelmesi konu ediliyor. Öte yandan filmi, 1 milyon 049 bin 598 seyirci ile ‘Yol Arkadaşım’ takip etti. Onun ardından ise 287 bin 919 kişiyle ‘Mutluluk Zamanı’ izledi.