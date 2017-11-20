‘Tenten’in Maceraları” çizgi romanının Belçikalı çizeri Georges Prosper Remi’ye ait orijinal Tenten çizimi, Fransa’nın başşehri Paris’teki müzayedede 500 bin dolara satıldı. Tenten’in ‘Kral Ottokar’ın Hayaleti’ başlıklı 1939 tarihli macerasının çini mürekkep çizimlerinden biri olan kare, müzayedenin en fazla değer biçilen parçası oldu.
Tenten çizimine 500 bin dolar
20.11.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çizgi roman karakteri Tenten’in tasvir edildiği bir çizim, rekor fiyata yeni sahibini buldu.
Etiketler : Tenten,
521057 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/521057.aspx
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