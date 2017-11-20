Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Tenten’in Maceraları” çizgi romanının Belçikalı çizeri Georges Prosper Remi’ye ait orijinal Tenten çizimi, Fransa’nın başşehri Paris’teki müzayedede 500 bin dolara satıldı. Tenten’in ‘Kral Ottokar’ın Hayaleti’ başlıklı 1939 tarihli macerasının çini mürekkep çizimlerinden biri olan kare, müzayedenin en fazla değer biçilen parçası oldu.