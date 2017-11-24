Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Popüler bir kitabın sinema adaptasyonu olan filmde; Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay ve Mandy Patinkin gibi isimler rol alıyor. Filmin hikâyesi şöyle: Küçük bir çocuk olan August Pullman’ın yüzünde kalıcı şekil bozukluğu vardır. Bu yüzden o yaşında dek hiç okula gidememiş, evde eğitim almıştır. Kask arayıcılığıyla dışarıya çıkabilen minik August, 5. sınıfa hazırlanırken maskesiz olarak hayata karışır. Devlet okuluna başlayan August, hemen alay konusu olur. Ancak pes etmeyerek yapılan her şeyle mücadele eder, esprileriyle alaycıları susturur. Dış görünüşün çok da mühim olmadığını gösteren bir aile filmi olan “Wonder “ motive edici bir hikâye sunuyor.