Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Edebiyat Festivali, bu sene dokuzuncu defa edebiyat tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının işbirliğiyle tertiplenen festival, bugün başlıyor. Bu yıl “Sinema ve Edebiyat” temasının işleneceği festival, TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi’nin tarihî atmosferinde gerçekleştirilecek. 9. İstanbul Edebiyat Festivali’nde sinemayı edebiyatla bütünleştiren birçok mevzu masaya yatırılacak. Yeşilçam’a ömür veren portrelere de yer verecek olan festivalde, Semih Kaplanoğlu ve İhsan Kabil’e ‘Özel Ödül’, Ömer Lütfi Mete adına ise oğlu Ali Buhara Mete’ye ‘Vefa Ödülü’ verilecek. Festival çerçevesinde Atilla Dorsay, Ali Ural, Ahmet Yenilmez, Samed Karagöz, Mesut Uçakan, Nazif Tunç ve Bestami Yazgan gibi birçok kişinin katılacağı mülakatlar yapılacak. İstanbul Edebiyat Festivali”, 2 Aralık’ta kapılarını kapatacak.