Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin oyuncu kadrosunda Josh Brolin, Miles Teller, Taylor Kitsch ve Jennifer Connelly gibi isimler var. Eserin hikâyesi ise şöyle: 2013’te Arizona’daki Granite Mountain Hotshots’ta korkunç bir yangın başlar. Kısa müddet içerisinde iyice geniş bir sahaya yayılan yangın, birçok canlının hayatını tehlikeye sokar. Yangınla mücadele içinse 19 itfaiyeci vazifeye koyulur. Herkes yangından kaçarken felakete doğru ilerleyen Eric’in de aralarında olduğu itfaiye ekibi, ailelerini ve sevdiklerini kaybetme tehlikesiyle yüzleşir. Senaryosu yaşanmış bir hikâyeye dayayan film, oldukça sürükleyici bir tempoya sahip. Gerçeklikten güç alan film, çevreci mesajlarıyla da dikkat çekiyor.