Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

“Gümüş Sakal” olarak tanınan Özcan’ın hayatı ve fikirleri İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen “Gümüş Sakal’ın Ardından” adlı programda anlatıldı. Panelde konuşan, şair ve yazar Mevlâna İdris Zengin, “Bazı insanlar silinmiyor, gitmiyor. Nusret Özcan da öyle biriydi. Gülünce gözlerinin içi güler, çok güzel ‘azizim’ derdi. Bağlı olmaktan onur duyduğu Necip Fazıl’a çok benzerdi” dedi. Yazar Ebubekir Kurban da “Nusret Özcan’ı hüzünle değil muhabbetle anmak gerekir. Çünkü kendisi tebessüm ederek yaşayan bir adamdı. Ben kendisini gülerek, coşkuyla anıyorum. Bugünlerde onu çok özlüyorum” ifadelerini kullandı.