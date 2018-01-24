Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde daha önce Latin harfleriyle yazılı olan mezar taşları, celi sülüs hat yazılarıyla aslına uygun bir şekilde yenilendi. Süleyman Demirel Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilen ve ekibi tarafından yürütülen projede, Osmanlıca yazılar, mermer üzerine işlenerek altın varakla kaplandı. Mezar taşları ile birlikte türbedeki çilehane ve mescitteki kitabeler de ahşap üzerine altın varak kaplamalı olarak yenilendi. Yrd. Doç. Dr. Bilen, şöyle konuştu: Mezar taşları ve kitabeler asırlarca dayanacak şekilde yenilendi. Somuncu Baba’nın ve müritlerinin mezar taşlarında Osmanlı Türkçesi ile altın varak kullanılarak mermer ve yazı arasında karşıtlık oluşturularak daha iyi görünmeleri sağlandı. Mezar taşları aslında tarihten günümüze ışık tutan birer vakanüvislerdir.