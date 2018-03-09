Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

65 ülkeden 122 uluslararası yayımcı, bugün başlayacak olan Uluslararası 3. İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nda bir araya gelecek. İBB Kültür Daire Başkanlığının ev sahipliğinde, Kültür AŞ ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından WOW Istanbul Hotel’de organize edilen faaliyete, dünyanın farklı ülkelerinden yayımcılar katılacak. Faaliyet 11 Mart’a kadar devam edecek.