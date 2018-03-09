65 ülkeden 122 uluslararası yayımcı, bugün başlayacak olan Uluslararası 3. İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’nda bir araya gelecek. İBB Kültür Daire Başkanlığının ev sahipliğinde, Kültür AŞ ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından WOW Istanbul Hotel’de organize edilen faaliyete, dünyanın farklı ülkelerinden yayımcılar katılacak. Faaliyet 11 Mart’a kadar devam edecek.
Dünyanın yayımcısı İstanbul'a geliyor
09.03.2018 - 07:18 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür hayatına katkı sunan yayımcılar İstanbul’da buluşuyor.
Etiketler : yayımcılık fuarı,istanbul,
549043 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549043.aspx
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